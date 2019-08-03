В большинстве областей Украины 3 августа ожидается ухудшение погоды: сильные грозы, дожди, град и шквалы ветра. Новость передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС говорит, что в большинстве западных, центральных и южных областей ожидаются сильные грозы. В регионе Карпат, а также в Одесской и Николаевской областях возможны сильные дожди, град и шквалы ветра до 20 м/с. Ожидается первый уровень опасности - желтый.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину идет опасный циклон с дождем, шквалами и похолоданием до +20.

Кроме того, мы публиковали новость о том, что синоптик рассказала, что последний месяц лета в Украине начнется с похолодания.