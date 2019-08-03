Сегодня в Москве снова ожидаются массовые беспорядки и задержания. Либеральная оппозиция планирует акцию протеста на Лубянской площади, у здания ФСБ России.

Сторонники Алексея Навального таким образом выступают против политических репрессий - так оппозиционеры трактуют задержания на похожем митинге неделю назад. Его не санкционировали городские власти, но у Навального проигнорировали запрет.

В итоге полиция задержала большую часть митингующих.

Сами же протесты начались после того, как оппозиционных кандидатов не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму. Это и стало поводом для антивластных выступлений в столице РФ.

Сегодняшняя акция на Лубянке также запрещена властями, которые предложили митингующим собраться на площади Сахарова. Но те отказались и заявили, что придут на Лубянскую площадь.

Параллельно в этот день в Москве состоится матч Динамо-Спартак, который соберет немало местных ультрас. Видимо, на это и рассчитывают сторонники Навального, полагая, что футбольные фанаты присоединятся к протесту и добавят ему "драйва".

Детально диспозицию перед митингом мы разбирали в материале Оппозиционный митинг на Лубянке. Чего ждать в Москве 3 августа. Сегодня "Страна" следит за событиями в Москве в режиме онлайн. Наш корреспондент находится на месте событий.

Видеотрансляция

13:52 Соболь вытащили из ее машины и оттащили в полицейское авто.

13:51 На Лубянке задерживали авто Любови Соболь, пытавшейся стать кандидатом в Мосгордуму. Она один из лидеров митинга, который еще пока не начался.

12:50 Горожане, опрошенные нами в районе Киевского вокзала считают протесты проявлением демократических ценностей при этом все протест посетить сегодня не смогут по разным причинам: едут на работу, в гости, на дачу и так далее.

12:45 Сбор людей на митинг назначен на 14 часов. Отличительная черта этого протеста - собираются не в конкретном месте, а возле целого ряда станций метро по Бульварному кольцу в центре города. Это делается для того, чтобы рассредоточиться и силовикам было сложнее задерживать активистов. Как отмечают устроители, "движение будет по ситуации".

Наш корреспондент - на одной из таких точек сбора у Покровских ворот. По пути туда - по Чистопрудному бульвару - гуляют парами силовики с собаками и без. Они смотрят видео на телефоне, едят мороженое, пьют кофе из Макдональдса. Все они в офицерской форме. Таких пар много, они рассредоточены по всему периметру.

12:37 На Лубянской площади работает коммунальная техника - моют асфальт. Металлических ограждений или оцеплений правоохранителей на данный момент там нет, движение транспорта не перекрыто.

12:30 Около 11.30 на Лубянскую площадь подъехали несколько автобусов с Росгвардией.