На этой неделе президент США Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге после того, как увидел карту распространения лесных пожаров в Сибири. Но журналистам удалось узнать подробности разговора между президентами. Новость передает CNN со ссылкой на чиновников администрации Трампа.

"Их разговор также пришел к обсуждению необходимости поставить нового посла США в России, об этом сказали два чиновника, поскольку ожидается, что нынешний посланник Джон Хантсман скоро уйдет с должности", - говорится в материале CNN.

Сообщается, что Хантсман и его жена в течение последних месяцев посещали прощальный обед с коллегами-дипломатами и другими людьми, готовясь выехать из страны.

Кроме того, источники в администрации сообщили, что Путин и Трамп не упоминали никаких имен возможных замен. По словам информаторов, это был довольно быстрый телефонный звонок, и оба лидера не обсуждали прекращение ракетных договора или новые санкции против России за химатаку в Британии.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп и Путин обсуждают с Китаем новое ядерное соглашение.

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