В отеле Rixos в Трускавце перед визитом президента Украины Зеленского усилили меры безопасности. Новость передает "Украинская правда".

В сообщении издания говорится, что в гостинице установлены рамки, а сотрудники УГО просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться для проверки. Дополнительно, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.

Издание опубликовало видео проверки в своем аккаунте в Twitter

 
Напомним, в пресс-службе президента сообщили, что 3 августа Зеленский посетит Львовскую область с рабочей поездкой.

Кроме того, мы рассказывали, что в распоряжение "Страны" попало расписание тренинга для "слуг народа" на 31 июля

Ранее "Страна" писала что стало известно об "отставке" Андрея Богдана спустя сутки после начала скандала.

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