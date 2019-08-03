В Трускавце перед визитом Зеленского будущих Зе-нардепов заставили разуться. Видео
В отеле Rixos в Трускавце перед визитом президента Украины Зеленского усилили меры безопасности. Новость передает "Украинская правда".
В сообщении издания говорится, что в гостинице установлены рамки, а сотрудники УГО просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться для проверки. Дополнительно, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.
Издание опубликовало видео проверки в своем аккаунте в Twitter.
"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.
Напомним, в пресс-службе президента сообщили, что 3 августа Зеленский посетит Львовскую область с рабочей поездкой.
Кроме того, мы рассказывали, что в распоряжение "Страны" попало расписание тренинга для "слуг народа" на 31 июля.
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