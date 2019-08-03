В отеле Rixos в Трускавце перед визитом президента Украины Зеленского усилили меры безопасности. Новость передает "Украинская правда".

В сообщении издания говорится, что в гостинице установлены рамки, а сотрудники УГО просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться для проверки. Дополнительно, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.

Издание опубликовало видео проверки в своем аккаунте в Twitter.

"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.



Напомним, в пресс-службе президента сообщили, что 3 августа Зеленский посетит Львовскую область с рабочей поездкой.

Кроме того, мы рассказывали, что в распоряжение "Страны" попало расписание тренинга для "слуг народа" на 31 июля.

Ранее "Страна" писала что стало известно об "отставке" Андрея Богдана спустя сутки после начала скандала.