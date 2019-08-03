Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложил 85 миллионов фунтов (около 92 миллионов евро) за 26-летнего защитника "Лестер Сити" Гарри Магуайра, что сделает англичанина самым дорогим защитником в истории. Об этом сообщает Telegraph.

Отмечается, что контракт футболиста с МЮ будет рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на один сезон.

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс в интервью The Sun подтвердил переход Магуайра. "Между собой сумму трансфера клубы согласовали, наше дело — смотреть вперед. Это невероятный пример бизнеса, однако взгляните на трансферный рынок — он меняется", — заявил Роджерс.

Гарри Магуайр. Фото: Getty Images

Магуайр выступает за сборную Англии с 2017 года. Он принял участие в 20 матчах и забил один мяч.

На данный момент самым дорогим защитником в истории является голландец Вирджил ван Дейк, которого "Ливерпуль" купил у "Саутгемптона" в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов (около 82 миллионов евро).

Напомним, что 2 августа 24-летний нападающий сборной Люксембурга и экс-игрок японского клуба "Джубило Ивата" Жерсон Родригес официально перешел в ФК "Динамо". Контракт Родригеса с киевским клубом рассчитан на 5 лет.