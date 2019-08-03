Госдеп США официально объявил санкции против России по делу Скрипалей
После того, как президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ, Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей. Он вступит в силу 19 августа "или около того". Об этом говорится в заявлении ведомства, которое опубликовали в ночь на субботу, 3 августа.
"Сегодня, в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года (закон CBW), США объявляют о втором пакете санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества Новичок при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в Великобритании 4 марта 2018 года", – говорится в сообщении.
Также в заявлении отмечается, что эти действия "поставили под угрозу тысячи жизней в Солсбери и Эймсбери и привели к госпитализации Скрипалей, британского полицейского и двух гражданских лиц, один из которых впоследствии умер от ее воздействия".
Санкции вступят в силу после 15-дневного периода уведомления Конгресса и после этого будут действовать в течение как минимум года.
Отменить санкции могут при условии, что Кремль покажет международным инспекторам "гарантии неприменения химического оружия", а также выплатит "возмещение жертвам нападения в Солсбери".
Американским банкам запретили "участие в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях", а также запретили выдавать кредиты правительству России в иностранной валюте.
Кроме того, санкции налагают экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утвержденного министерством торговли США. Они затронут материалы, связанные с оружием массового поражения – биологическим и химическим.
Ранее "Страна" сообщала, что Лондон впервые после отравления Скрипалей увеличивает количество дипломатов РФ.
Также мы сообщали, что британец, отравленный "Новичком", не верит в алиби России и требует встречи с Путиным.