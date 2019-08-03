После того, как президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ, Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей. Он вступит в силу 19 августа "или около того". Об этом говорится в заявлении ведомства, которое опубликовали в ночь на субботу, 3 августа.

"Сегодня, в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года (закон CBW), США объявляют о втором пакете санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества Новичок при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в Великобритании 4 марта 2018 года", – говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что эти действия "поставили под угрозу тысячи жизней в Солсбери и Эймсбери и привели к госпитализации Скрипалей, британского полицейского и двух гражданских лиц, один из которых впоследствии умер от ее воздействия".

Санкции вступят в силу после 15-дневного периода уведомления Конгресса и после этого будут действовать в течение как минимум года.

Отменить санкции могут при условии, что Кремль покажет международным инспекторам "гарантии неприменения химического оружия", а также выплатит "возмещение жертвам нападения в Солсбери".

Американским банкам запретили "участие в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях", а также запретили выдавать кредиты правительству России в иностранной валюте.

Кроме того, санкции налагают экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утвержденного министерством торговли США. Они затронут материалы, связанные с оружием массового поражения – биологическим и химическим.

Ранее "Страна" сообщала, что Лондон впервые после отравления Скрипалей увеличивает количество дипломатов РФ.

Также мы сообщали, что британец, отравленный "Новичком", не верит в алиби России и требует встречи с Путиным.