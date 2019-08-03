Ночью 3 августа в одном из заведений Днепровского района Киева пьяный мужчина открыл огонь по трем посетителям кафе. Новость передает "Информатор".

Стрельба прозвучала произошел по адресу проспект Мира, 13 около полуночи. На мужчину начала лаять собака, что и побудило выпивающего открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по двум женщинам и мужчине.

Троих пострадавших доставили в больницу медики скорой помощи. Мужчина сделал 6 хаотичных выстрелов, целясь в разные части тела людей.

По предварительной информации, у жертв есть огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Стрелявшего задержали полицейские на месте. Он был нетрезв, на лице у мужчины были следы побоев.

Фото: kiev.informator.ua

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