В субботу, 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетит Львовскую область с рабочей поездкой. Об этом рассказала пресс-служба гаранта конституции в Telegram.

Скриншот: Telegram/Офіс Президента

"Глава государства примет участие в совещании относительно развития медицинского туризма в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский в субботу посетит тренинг для "слуг народа" в Трускавце, который также находится во Львовской области.

Также "Страна" публиковала новость о том, что Зеленский вновь потребовал от соратника Яценюка дать 175 млн грн на дороги.

До этого мы рассказывали, что медийной стратегией у Зеленского займется команда из ТВ-империи Пинчука, у советника президента прошла закрытая встреча с журналистами.