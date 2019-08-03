Зеленский в субботу едет во Львовскую область на совещание по медицинскому туризму
В субботу, 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетит Львовскую область с рабочей поездкой. Об этом рассказала пресс-служба гаранта конституции в Telegram.
Скриншот: Telegram/Офіс Президента
"Глава государства примет участие в совещании относительно развития медицинского туризма в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
Ранее сообщалось, что Зеленский в субботу посетит тренинг для "слуг народа" в Трускавце, который также находится во Львовской области.
Также "Страна" публиковала новость о том, что Зеленский вновь потребовал от соратника Яценюка дать 175 млн грн на дороги.
До этого мы рассказывали, что медийной стратегией у Зеленского займется команда из ТВ-империи Пинчука, у советника президента прошла закрытая встреча с журналистами.