Очередным ударом по имиджу обернулась вчерашняя попытка реорганизации патрульной полиции Одессы – 1 августа командированный из Киева комбат Антон Сидоренко устроил дебош в центре города и был задержан своими коллегами.

Полицейского направили в Одессу для "обновления" личного состава патрульной службы. Еще не притупив к работе, правоохранитель устроил скандал в кафе. После того, как на место прибыл наряд патрульных, дебошир пытался оказать сопротивление и для его задержания пришлось применять слезоточивый газ и наручники.

Фото: Марк Гордиенко

Во время ареста полицейский буянил и бормотал бессвязные ругательства в адрес коллег, упоминая неких "фашистов". Затем Антона Сидоренко отвезли в ведомственную поликлинику, где его осмотрел психолог и взяли анализы. Экспресс-тесты не обнаружили наркотиков или алкоголя в крови. После осмотра полицейского поместили в больницу.

Пресс-служба патрульной полиции Одессы поспешила заявить, что правоохранитель впал в состояние психического расстройства. Однако уже на следующий день материалы служебного расследования забрало Главное управление патрульной полиции в Киеве.

Фото: Марк Гордиенко

Результаты анализов засекретили и отвезли в Киев. Источники "Страны" в полиции пояснили, что Сидоренко психически нездоров:

"Его поместили под круглосуточный надзор в больницу – у него психоз. Есть вопросы и по анализам – дело в том, что экспресс-тесты достоверно не показывают наличия всего спектра наркотиков. Для более точного определения у него взяты анализы крови, мочи и волос".

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