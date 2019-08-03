"Стране" стали известны подробности ситуации с проблемным избирательным округом №50 в Покровском Донецкой области, для доставки бюллетеней из которго в Киев подключили даже авиацию МВД.

По данным ЦИК, обработавшей 100% протоколов на округе, победу одержал мэр Покровска (бывший Красноармейск) Руслан Требушкин, представляющий "Оппозиционный блок" (19 795 голосов). Вторым же финишировал самовыдвиженец Андрей Аксенов, мэр Доброполья (19 589 голосов). Разница между ними, по версии Центризбиркома, всего лишь 206 голосов.

Отметим, что третье место заняла Татьяна Романцова из "Слуги народа" - она существенно отстала от лидеров гонки - у нее всего 13 873 голоса.

Результаты голосования по версии ЦИК

В то же время "Стране" от источников в окружной комиссии стали известны детали подсчета голосов.

Проблемы возникли на двух участках округа - 141065 и 140756. В частности, на первом из них по данным из копий протоколов результат оказался таковым: Требушкин (165) - Аксенов (13), то есть +152 голоса в пользу первого. Во втором участке: Требушкин (354) - Аксенов (20) и +334 в пользу Требушкина. В сумме +486 в пользу Требушкина.

На сайте ЦИК появились же другие данные. Из них выходит, что этих двух участках Требушкин победил с результатом 416 голосов против 13 и 525 голосов против 2 соответственно. То есть преимущество составило уже +926 голосов (941 против 15) - а это "нарисованные" дополнительные 440 голосов в пользу Требушкина.

Таким образом несложно посчитать, что если бы ЦИК взяло исходные данные с протоколов, то победу в округе одержал бы Аксенов с преимуществом в 234 голоса.

Ситуация с 50 округом в Покровском. Красным выделены участки, в которых, по всей видимости, произошли фальсификации

Напомним, "Оппозиционный блок" является совместным проектом олигархов Ахметова и Коломойского, который сам не прошел в Раду (взял чуть больше 3%), но за счет схожей риторики и названия оттянул голоса у другой, более популярной, оппозиционной силы юго-востока - "Оппозиционная платформа За жизнь" (набрала 13,05%).

Источник на округе сказал "Стране", что, учитывая связи Коломойского и Ахметова, полиция и ЦИК могут оказать помощь Требушкину в сокрытии фальсификации.

"Значительная часть состава окружкома причастна к фальсификациям. Поэтому сейчас они попробуют испортить бюллетени при транспортировке, если еще не испортили", - говорит источник.

Отметим, что 50-й округ не так давно оказался в центре еще одного скандала.

30 июля в здании "Укринформа" состоялось побоище. Агрессивные люди в футболках организации "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию, посвященную фальсификациям в округе №50. Они выбили входную дверь в зал и вбежали с криками "Сепаратист Аксенов!", "Ганьба", после чего облили водой и забросали яйцами кандидата Аксенова.

Кроме того, молодчики напали на двух работников "Укринформа" - Павла Негрея и Романа Храброва.

"Едва гортань не сломали, отпустили только когда выбили дверь и ворвались в пресс-центр. На меня практически сразу набросились несколько молодых людей, ведь я не пускал их в помещение, за которое несу ответственность. Били по ногам, спине, лицу, по голове", - рассказал Павел Негрей.

Нападение на "Укринформ" осудили в ОБСЕ, призвав Украину скорее наказать виновных. Также генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес раскритиковал произошедшее, охарактеризовав это как вопиющее нарушение свободы прессы.