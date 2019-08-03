Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и с лидерами Китая по поводу нового соглашения о ядерном оружии. Новость передает Bloomberg.

Напомним, что 2 августа США официально оставили российско-американский договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, который закончил "холодную войну".

В четверг, 1 августа Трамп заявил, что, по его мнению, Путин хотел бы подписать новое соглашение об ограничении ядерных арсеналов России и США. А в пятницу он рассказал журналистам, что США и Россия избавляются от некоторых ракет. Китай тоже должен быть вовлечен в переговоры по поводу нового ядерного соглашения.

По словам президента США, новое соглашение сэкономит странам деньги на оборонные расходы и будет "замечательно для всего мира".

Ранее "Страна" писала, что ЕС призвали Россию сохранить ракетный договор с США.

Также мы рассказывали, что Украина начала диалог с НАТО из-за прекращения действия договора о ракетах средней и малой дальности.