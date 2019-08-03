Трамп и Путин обсуждают с Китаем новое ядерное соглашение - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и с лидерами Китая по поводу нового соглашения о ядерном оружии. Новость передает Bloomberg.
Напомним, что 2 августа США официально оставили российско-американский договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, который закончил "холодную войну".
В четверг, 1 августа Трамп заявил, что, по его мнению, Путин хотел бы подписать новое соглашение об ограничении ядерных арсеналов России и США. А в пятницу он рассказал журналистам, что США и Россия избавляются от некоторых ракет. Китай тоже должен быть вовлечен в переговоры по поводу нового ядерного соглашения.
По словам президента США, новое соглашение сэкономит странам деньги на оборонные расходы и будет "замечательно для всего мира".
Ранее "Страна" писала, что ЕС призвали Россию сохранить ракетный договор с США.
Также мы рассказывали, что Украина начала диалог с НАТО из-за прекращения действия договора о ракетах средней и малой дальности.