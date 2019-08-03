Авиация МВД Украины доставила членов Центральной избирательной комиссии к проблемному избирательному округу №50 в Покровском Донецкой области, сообщил департамент коммуникации министерства.

Как отмечает ведомство, было принято решение переместить избирательную документацию из проблемного округа с помощью авиации МВД из-за бездействия местной окружной избирательной комиссии. Кроме того, охранять документы будут полицейское спецподразделение.

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко пояснил, что 5 августа - это последний срок установления результатов выборов. "Ситуация для Центральной избирательной комиссии достаточно нетипичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижения членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровск. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов", - сказал он.

Как сообщалось, накануне ЦИК установила бездействие окружной избирательной комиссии одномандатного избирательно округа № 50 по нетранспортировке в ЦИК протокола об итогах голосования с пометкой "Уточненный" и другой избирательной документации.

Окружная избирательная комиссия также не провела повторный подсчет голосов на избирательных участках 141065, 140756, 140787 этого округа во исполнение решений судов.

ЦИК определила, что полномочия ОИК № 50 по установлению итогов голосования в одномандатном избирательном округе №50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 осуществляет Центральная избирательная комиссия.

По факту невыполнения членами ОИК № 50 решение суда Покровским отделом полиции ГУНП в Донецкой области в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о событии с признаками уголовного преступления предусмотренного ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в пятницу, 2 августа, Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов в Раду в семи одномандатных избирательных округах, признав избранными народными депутатами семерых кандидатов. Таким образом депутатами ВР IX созыва признано уже 160 человек.