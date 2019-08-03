В ночь на субботу, 3 августа, в Киеве возле Троещинского рынка произошло серьезное ДТП. Водитель Toyota Camry, уходя от полиции, врезался в авто службы такси Bolt. Этот автомобиль от силы удара влетел в киоск с шаурмой, сообщает Информатор.

"По данным свидетеля происшествия, Toyota мчалась на скорости около 120 километров в час. Автомобиль несколько раз чуть не спровоцировал ДТП. В районе Троещинского рынка на проспекте Генерала Ватутина Camry влетела в едущий впереди автомобиль службы такси Bolt. От сильного удара такси влетело в ларек с шаурмой возле рынка. К счастью, пострадавший водитель отделался ушибами", – говорится в сообщении.

Фото: kiev.informator.ua

Полицейские задержали водителя Toyota. По данным полиции, задержанный вел себя неадекватно. При осмотре в Camry обнаружили порошок, похожий на амфетамин. Правоохранители установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также при задержанном было действительное удостоверение военного Национальной гвардии Украины.

У Toyota полностью разбита и смята передняя часть. Авто службы такси оказалось без заднего стекла и переднего колеса.

Напомним, 2 августа одесские патрульные задержали с психическим расстройством своего столичного коллегу Антона Сидоренко, который приехал решать вопросы реорганизации службы. Об этом сообщает Facebook-страница информационного проекта Одессы "Редакция".