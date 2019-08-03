Американский рэпер A$AP Rocky, который был арестован 3 июля после концерта на фестивале хип-хопа Smash в Стокгольме из-за драки, в которой он якобы участвовал 30 июня, был выпущен из тюрьмы и уже отправляется домой в США.

Об этом сообщил президент Америки Дональд Трамп в Твиттере.

"A$AP Rocky освобожден из тюрьмы и он в дороге домой в США из Швеции. Это была Rocky-неделя, вернись домой ASAP (быстро, - ред.), A$AP!", - написал Дональд Трамп.

Скриншот: Twitter/Дональд Трамп

Напомним, A$AP Rocky был арестован 3 июля после концерта на фестивале хип-хопа Smash в Стокгольме. Рэпера подозревают в участии в драке 30 июня. Шведский суд 5 июля принял решение взять Майеса под стражу, а впоследствии продлил срок действия ареста до 25 июля.

Как сообщалось, рэпер был вынужден отменить несколько своих концертов на территории Европы, в том числе на AtlasWeekend - одном из крупнейших музыкальных фестивалей Восточной Европы, который проходит с 2015-го года ежегодно в Киеве в первой половине июля. В то же время несколько его американских коллег призвали к бойкоту выступлений в Швеции.