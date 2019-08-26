Ученые обнаружили новую звезду, которая оказалась самой быстрой из когда-либо найденных в Млечном Пути. Об этом сообщает Naked science.

"Новую звезду астрономы обнаружили случайно. Они проводили исследование, направленное на наблюдение звезд в звездных потоках - структурах, которые состоят из звездных скоплений и карликовых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути. Проект называется S5, и одной из его задач был поиск звезд с высокими скоростями движения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что астрономы смогли обнаружить одну из таких звезд: она двигалась со скоростью 1700 километров в секунду. Для сравнения, наша планета вращается вокруг Солнца со скоростью 30 км/сек.

"Звезда, названная S5-HVS1, относительно молодая - ей 500 миллионов лет. Ее масса превышает солнечную почти в 2,5 раза. S5-HVS1 - это звезда главной последовательности спектрального класса A, как известные ученым Сириус А, Альтаир и Вега. Согласно расчетам траектории, эта звезда вылетела из центра Млечного Пути примерно 4,8 миллиона лет назад", - добавляют ученые.

Как отметили астрономы, энергия, которая понадобилась, чтобы запустить S5-HVS1 в пространство, достаточно, чтобы ускорить Землю до 99,7 процента от скорости света.

Ранее сообщалось, что в Млечном Пути нашли звезды, почти ровесницы Вселенной.

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