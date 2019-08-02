В Николаевской области фермер убил предпринимателя, которому не понравилось качество купленных у него помидоров.

Сообщается, что инцидент произошел еще во вторник, 30 июля, в селе Константиновка Витовского района Николаевской области, когда к местному фермеру приехал предприниматель, который ранее купил у него партию помидоров.

Недовольный качеством томатов делец захотел выяснить отношения с продавцом, но в ходе возникшей ссоры был позже был убит сыном фермера.

Фермер объяснил, что предприниматель был в состоянии алкогольного опьянения и хотел набрать себе томатов бесплатно.

Затем, по словам фермера, делец взял нож и угрожал его зарезать. Инцидент завершился смертью предпринимателя в местном баре, где и продолжился конфликт между мужчинами.

Версии случившегося у родственников погибшего разнятся. Впрочем, кто был виноват, а кто прав, выяснит следствие.

Ранее сообщалось, что под Ровно чиновник вымогал у предпринимателя гигантскую взятку.

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