Появились подробности смертельных разборок предпринимателя и фермера из-за гнилого помидора. Видео
В Николаевской области фермер убил предпринимателя, которому не понравилось качество купленных у него помидоров.
Сообщается, что инцидент произошел еще во вторник, 30 июля, в селе Константиновка Витовского района Николаевской области, когда к местному фермеру приехал предприниматель, который ранее купил у него партию помидоров.
Недовольный качеством томатов делец захотел выяснить отношения с продавцом, но в ходе возникшей ссоры был позже был убит сыном фермера.
Фермер объяснил, что предприниматель был в состоянии алкогольного опьянения и хотел набрать себе томатов бесплатно.
Затем, по словам фермера, делец взял нож и угрожал его зарезать. Инцидент завершился смертью предпринимателя в местном баре, где и продолжился конфликт между мужчинами.
Версии случившегося у родственников погибшего разнятся. Впрочем, кто был виноват, а кто прав, выяснит следствие.
Ранее сообщалось, что под Ровно чиновник вымогал у предпринимателя гигантскую взятку.
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