В городе Хмельницком выявлено заболевание дифтерией.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Это первый случай в городе за последние 10 лет. Девушка была вакцинирована, поэтому ее состояние оценивается как средней тяжести. Вакцину ей не вводили. Как стало известно позже, этого препарата даже нет в Украине", - говорится в сюжете.

Правда из-за отсутствия больных медики и не беспокоятся о нехватке данных препаратов. Пока.

Врачи ставят заболевшую в пример и напоминают, что вакцинироваться от дифтерии необходимо каждые 10 лет.

Ранее "Страна" информировала, что врачи в Украине ждут вспышку дифтерии, от которой погибает каждый десятый заболевший.

Также мы писали, что в Украине объявили о начале бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.