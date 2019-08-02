Впервые за десять лет в Хмельницком у девушки обнаружили дифтерию. Видео
В городе Хмельницком выявлено заболевание дифтерией.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Это первый случай в городе за последние 10 лет. Девушка была вакцинирована, поэтому ее состояние оценивается как средней тяжести. Вакцину ей не вводили. Как стало известно позже, этого препарата даже нет в Украине", - говорится в сюжете.
Правда из-за отсутствия больных медики и не беспокоятся о нехватке данных препаратов. Пока.
Врачи ставят заболевшую в пример и напоминают, что вакцинироваться от дифтерии необходимо каждые 10 лет.
Ранее "Страна" информировала, что врачи в Украине ждут вспышку дифтерии, от которой погибает каждый десятый заболевший.
Также мы писали, что в Украине объявили о начале бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.
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