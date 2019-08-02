Молдавским журналистам удалось заснять на видео беглого украинского судью Николая Чауса, который гулял по улицам Кишинева. Видео опубликовано в YouTube.

Можно заметить, что Чаус был застигнут врасплох во время разговора по мобильному телефону, стоя на улице. Вместе с ним находился телохранитель.

Когда беглый судья увидел, что его снимает журналист, то резко развернулся и пошел в другую сторону. На вопросы корреспондента отвечать он также не стал.

Видео: YouTube/Страна.ua

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов, которые нашли в двух стеклянных банках. Одну из них судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября 2016 года поддержала представление ГПУ и дала согласие на задержание и арест судьи. С 11 ноября 2016 года Чаус находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину.

1 марта 2017 года Чауса задержали в Молдове. Сразу после этого Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что потребует выдачи его Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. В начале марта документы на экстрадиционный арест судьи направлены молдавской стороне.

В ноябре 2017 года Высший совет правосудия освободил Чауса от должности судьи Днепровского районного суда города Киева, поскольку 1 сентября 2016 года у судьи закончился отпуск, однако после этого он на работе не появлялся.

Ранее сообщалось, что "Стране" стали известны подробности побега из Украины судьи Чауса.

Также мы писали, что после публикации "Страны" в ГБР начали расследование уголовного дела против Порошенко по поводу вывоза судьи Чауса.