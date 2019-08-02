В Киевской области незадачливые воры их украинской столицы пытались вытащить терминал с деньгами прямо из супермаркета.

Об этом говорится в сообщении программы ТСН.

Отмечается, что сначала они злоумышленники не смогли даже отсоединить терминал от сети, а затем и вынести его, ведь он был тяжелым. И все их усилия попали в поле зрения камеры видеонаблюдения. Уже через несколько дней воров задержали.

Преступниками оказались два жителя Киева, которые уже имели проблемы с законом.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре неизвестные взорвали банкомат Приватбанка и скрылись с добычей.

Также мы писали, как в Киеве неизвестный вытащил пакеты с деньгами из инкассаторской машины, пока инспекторы заправляли банкомат.