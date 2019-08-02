Опубликовано видео, как воры из Киева пытались вынести терминал с деньгами из супермаркета
В Киевской области незадачливые воры их украинской столицы пытались вытащить терминал с деньгами прямо из супермаркета.
Об этом говорится в сообщении программы ТСН.
Отмечается, что сначала они злоумышленники не смогли даже отсоединить терминал от сети, а затем и вынести его, ведь он был тяжелым. И все их усилия попали в поле зрения камеры видеонаблюдения. Уже через несколько дней воров задержали.
Преступниками оказались два жителя Киева, которые уже имели проблемы с законом.
Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре неизвестные взорвали банкомат Приватбанка и скрылись с добычей.
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