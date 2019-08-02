Саудовская Аравия отменила один из самых жестких гендерных запретов, разрешив женщинам путешествовать самостоятельно - без дополнительного разрешения мужчин.

Как говорится в сюжете ТСН, теперь каждая женщина, достигшая 21-летнего возраста, имеет право оформить загранпаспорт и отправиться в зарубежную поездку без обязательного согласия и сопровождения мужчины-опекуна, как это было ранее.

"Власти одобрили и другие послабления. В частности, поправки впервые предоставляют женщинам право самим регистрировать рождение ребенка, вступление в брак или развод, а также получать официальные семейные документы и оформлять право на опеку над несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.

Отметим, что правозащитники давно критиковали Саудовскую Аравию за жесткие правила, регулирующие общественный статус и права женщин.

Ранее "Страна" рассказывала, что в общественных местах Нидерландов запретили носить паранджу, чадру и бурку.

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