Опубликовано видео, как легкомоторный самолет лихо приземлился на дорогу, пугая водителей
Очевидцам удалось заснять вынужденную посадку легкомоторного самолета на проезжую часть в Паркленде, штат Вашингтон.
Как говорится в сюжете ТСН, инцидент произошел 1 августа.
К счастью, в результате необычной посадки никто не пострадал, но у полиции появилось немало вопросов.
Позже местные правоохранительные органы пояснили, что пилот принял решение об аварийной посадке из-за сбоя в системе подачи топлива.
На кадрах видно, как самолет опускается на трассу с оживленным движением, открывает шасси и удачно приземляется.
Ранее "Страна" сообщала, как в Пакистане военный самолет рухнул на жилой квартал. В результате инцидента погибли 17 человек.
Также мы рассказывали, что в Московской области самолет рухнул в карьер с водой.
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