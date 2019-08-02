Очевидцам удалось заснять вынужденную посадку легкомоторного самолета на проезжую часть в Паркленде, штат Вашингтон.

Как говорится в сюжете ТСН, инцидент произошел 1 августа.

К счастью, в результате необычной посадки никто не пострадал, но у полиции появилось немало вопросов.

Позже местные правоохранительные органы пояснили, что пилот принял решение об аварийной посадке из-за сбоя в системе подачи топлива.

На кадрах видно, как самолет опускается на трассу с оживленным движением, открывает шасси и удачно приземляется.

Ранее "Страна" сообщала, как в Пакистане военный самолет рухнул на жилой квартал. В результате инцидента погибли 17 человек.

Также мы рассказывали, что в Московской области самолет рухнул в карьер с водой.