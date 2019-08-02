Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России из-за ее причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери "Новичком" в британском Солсбери.

Ограничения включают запрет на предоставление займов и кредитов, любой финансовой либо технической помощи. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

"Противостоять ... предоставлению любых займов, финансовой либо технической помощи этой стране международными финансовыми учреждениями; и запретить любому банку США предоставлять любой заем или кредит правительству этой страны, за исключением займов либо кредитов для приобретения продуктов питания либо других сельскохозяйственных товаров либо продуктов", - отмечается в документе.

В "шапке" документа указано, что он касается "распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки".

Напомним, 5 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент "Новичок" российского происхождения.

Впоследствии госдеп США принял решение о введении в действие против РФ первый пакет санкций, связанных с "делом Скрипаля". Санкции вводились согласно закону США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года. Согласно закону, санкции вводят в два этапа.

Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не окажет, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Скриншот: whitehouse.gov

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