В небольшом польском поселке Мейсце-Оджаньске, расположенном возле границы с Чехией, за последние девять лет не родился ни один мальчик.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Глава поселка Раймунд Фришко объявил награду паре, которая родит мальчика.

"Мне эта ситуация кажется необычной, поэтому стоит попробовать понять, в чем причина. Я решил наградить родителей, которые родят первого мальчика. Я не раскрою сейчас, что это будет, но обещаю, что оно того стоит", - рассказал он.

Также он инициировал проверку исторических записей, чтобы понять, повторялась ли еще когда-либо такая ситуация на этой территории.

"Объяснить эту загадку будет довольно сложно, но здесь действительно девочки рождаются намного чаще, чем мальчики", - рассказывает он.

Томаш Голяш, глава бригады пожарных, в которой 24 девушки и лишь 8 мужчин, рассказал, что такая ситуация продолжается в селе уже несколько десятилетий. "Я приехал сюда, поженился на местной девушке, которая родила мне двух девочек. У соседа та же ситуация. Я хочу себе сына, но мне кажется это чем-то нереальным", - рассказывает он.

Ранее "Страна" сообщала, как в Киеве мужчина, отмечавший рождение долгожданных детей, упал с катера и утонул в Днепре.

Еще мы рассказывали, что в житомирском роддоме с разницей в час невестка родила третьего ребенка, а свекровь - 14-го.