В Британии растут продажи обычных кассет для магнитофонов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что продажи достигли максимума с 2004 года. Только в этом году официальные магазины продали 36 тысяч аудиокассет.

"Продавцы объясняют спрос на кассеты ностальгией и ценой. Говорят, что молодежь предпочитает выбрать кассету из-за ее компактного размера, неплохого качества звучания и невысокой, по сравнению с виниловой пластинкой, ценой", - пояснили в сюжете.

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