Кабмин утвердил положение о центре медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям. Соответствующее постановление № 675 было принято на заседании Кабмина 10 июля, передает Юрлига.

Отмечается, что в указанные центры будут специализированными заведения здравоохранения, которые создаются для обеспечения потребностей реабилитации и паллиативной помощи детям.

Правительство планирует, что такие центры будут создаваться в первую очередь на базе домов ребенка, с учетом потребностей территориальных общин в соответствии с региональными планами реформирования системы институционального надзора и воспитания детей. В качестве их учредителей будут выступать органы местного самоуправления, а частных - юридические и/или физические лица.

Центр будет действовать на основании устава, который утверждается учредителем, лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и других документов разрешительного характера.

В центре будут оказывать помощь:

детям, которые согласно индивидуальной программе реабилитации ребенка с инвалидностью нуждаются в медицинской реабилитации или которым угрожает снижение уровня функционирования, что может привести к инвалидности; детям, нуждающимся в паллиативной помощи и имеющим неизлечимые прогрессирующие заболевания, ограничивающие жизнедеятельность; детям с инвалидностью на период получения их законными представителями социальной услуги по временному отдыху для родителей или лиц, их заменяющих, которые осуществляют уход за детьми с инвалидностью; детям, имеющим врожденные пороки развития, после выписки из перинатального центра или роддома в случае необходимости в получении услуг по медицинской реабилитации или паллиативной помощи. В центрах будут оказывать услуги по медицинской реабилитации, паллиативную помощь; организовывать амбулаторное лечение ребенка, получающего услуги по медицинской реабилитации или паллиативную помощь. Врачи соответствующей специализации (в случае необходимости) будут консультировать ребенка, который получает услуги по медицинской реабилитации или паллиативную помощь в центре.

Также в центрах будут организовывать образовательный процесс для ребенка, получающего услуги по медицинской реабилитации; внедрять современные, клинически доказанные программы и методики физической, медицинской, социальной, психологической реабилитации и коррекции; предоставлять круглосуточную медицинскую помощь ребенку, находящемуся в центре; учить законных представителей ребенка и лиц, участвующих в уходе за ним, навыкам ухода за ребенком с учетом его состояния здоровья, физического и психического развития.

В центрах будут организовывать рациональное (в случае необходимости - для специальных медицинских целей, в частности зондового, парентерального, диетического) питание детей с учетом их возраста и состояния здоровья, а также питание законных представителей детей, сопровождающих их в центре.

Людей, которые будут находиться в центрах, будут обеспечивать инвентарем, постельным бельем, столовой посудой, средствами ухода и личной гигиены в соответствии с примерным табелем материально-технического оснащения центра, утвержденным Минздравом, необходимыми учебно-методическими пособиями, игрушками в соответствии с возрастом, психомоторным и физическим развитием детей; обеспечивать медицинскими изделиями, лекарственными средствами, реабилитационным и коррекционным оборудованием в соответствии с назначениями врачей.

Структурными подразделениями центра являются: приемно-диагностическое отделение, отделение медицинской реабилитации, отделение паллиативной помощи.

Индивидуальный план комплексной реабилитации (абилитации) в центре будет разрабатывать и сопровождать мультидисциплинарная команда при участии законных представителей ребенка или лиц, участвующим в уходе за ним. При этом обязательно будут учитывать мнение ребенка, если он достиг такого возраста и уровня развития, что может его выразить.

В состав мультидисциплинарной команды могут входить: физический терапевт; эрготерапевт; врач физической и реабилитационной медицины; врач-педиатр; врач-невролог детский; логопед; психолог; специалист по социальной работе / социальный работник; врачи других специальностей и специалисты образовательной или социальной сферы (в случае необходимости).

Отделение паллиативной помощи будет состоять из:

стационара для пребывания детей, которые требуют паллиативной помощи, вместе с законным представителем ребенка или лицом, которое участвует в уходе за ребенком;

комнат для предоставления социальной и психологической помощи законным представителям ребенка или лицам, участвующим в уходе за ним, комнаты совместного нахождения.

В составе отделения паллиативной помощи могут быть мобильные службы паллиативной помощи, службы респираторной поддержки, консультативные службы, дневной стационар (хоспис), кабинет лечения хронической боли и паллиативной помощи, ритуальные комнаты.

В состав мультидисциплинарной команды из паллиативной помощи могут входить: врач-педиатр; врач-анестезиолог детский; психолог; специалист по социальной работе / социальный работник; врач физической и реабилитационной медицины; медицинская сестра; законный представитель ребенка / работник или лицо, участвующее в уходе за ребенком; врачи других специальностей и специалисты образовательной или социальной сферы (в случае необходимости).

В центре создадут условия для совместного круглосуточного пребывания ребенка и его законного представителя или лица, участвующего в уходе за ребенком. Центр будет обеспечивать медицинское обслуживание детей в возрасте до 18 лет.

Противопоказаниями для устройства ребенка в центр определены: болезнь в состоянии, требующем стационарного или специализированного лечения в других заведениях здравоохранения; острое инфекционное заболевание; активная форма туберкулеза.

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