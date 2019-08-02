В Киевской области агрессивный наркоман пытался лишить жизни человека.

Об этом рассказывает пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что в апреле текущего года подозреваемый, находясь в наркотическом состоянии, на территории домовладения в селе Козаровичи Вышгородского района во время конфликта с 20-летним парнем пытался лишить его жизни.

Злоумышленник взял нож, который он заранее принес с собой, и умышленно нанес два удара в шею и грудную клетку.

После этого считая, что убил жертву, он покинул место преступления. Однако молодому человеку вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины, а именно в законченном покушении на убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку.

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