Рокитновским районным судом Киевской области к 8 годам лишения свободы приговорен 34-летний мужчина, который совершил умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры области.

Установлено, что в декабре прошлого года мужчина, вернувшись домой с работы в с. Новая Маковка Рокитнянского района Киевской области обнаружил, что его 32-летней жены нет дома.

В дальнейшем, осужденный узнал, что женщина находится в доме соседа и, заподозрив ее в измене, избил, после чего отнес жену в дом, где на следующий день последняя от полученных телесных повреждений скончалась.

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