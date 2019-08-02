Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Украине пора отходить от роли жертвы и переставать ходить по миру с просьбами о помощи.

В сотрудничестве между Украиной и США в сфере безопасности разрабатывается новая повестка. Об этом он сказал в эфире Радио НВ в пятницу, 2 августа.

Данилюк сообщил, что две недели назад вернулся из официальной поездки в США, где проводил переговоры. По его словам, там стороны разработали "новую повестку дня сотрудничества в сфере безопасности между США и Украиной".

Он отметил, что это было предложение президента Владимира Зеленского. На вопрос ведущей, насколько повестка команды Зеленского отличается от повестки предыдущей власти, Данилюк сначала ответил, что "абсолютно", но затем поправился и сказал, что в новой стратегии есть "серьезные изменения касательно роли Украины".

По его словам, в новой концепции сотрудничества с США Украина будет более "субъектной".

"Вопрос безопасности - это где-то 80% в целом нашей повестки дня между Соединенными Штатами и Украиной. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров", - заявил Данилюк.

Исходя из его слов, сфера безопасности станет основным вопросом повестки дня во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа обвинил Байдена в получении его семьей миллионов из Украины и Китая.

Еще мы писали, что Владимир Зеленский в субботу посетит тренинг для "слуг народа" в Трускавце.