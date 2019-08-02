В пятницу, 2 августа, в Национальном антикоррупционном бюро в рамках расследования по делу экс-главы компании "Энергосеть" и бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова состоялась его очная ставка с бизнес-партнером экс-президента Петра Порошенко Игорем Кононенко. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Крючкова в свое время называли свидетелем против ближайшего окружения Петра Порошенко №1, а Кононенко - "смотрящим" за украинской энергетикой. В частности последнему приписывают контроль над крупным государственным предприятием "Центрэнерго".

Как рассказал "Стране" Крючков, в ходе очной ставки оба ее участника признали факт знакомства. При этом Крючков подтвердил и существование в период 2014-2017 годов финансовых отношений с Кононенко.

В ходе процедуры были также прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров между Крючковым и Коненко, касающиеся деятельности "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Центрэнерго" и взаимодействия с бывшим главой НКРЭКП Дмитрием Вовком.

Факт проведения переговоров признал только Крючков, который дал согласие на проведение экспертизы голоса. Кононенко отказался от экспертизы, прикрывшись пока еще действующим мандатом народного депутата (в новый парламент он на недавних выборах не прошел).

Ранее другой бизнес-партнер бывшего президента и глава офшорных компаний, принадлежащих Петру Порошенко, тоже пока еще народный депутат Юрий Буглак на очной ставке подтвердил, что не раз бывал в кабинете Дмитрия Крючкова. Однако, сославшись на свой адвокатский статус, отказался комментировать разделение сфер влияния на компанию "Центрэнерго".

Следующие очные ставки пройдут между Крючковым, экс-руководителем администрации президента Игорем Райниным и с самим Петром Порошенко.

Напомним, упомянутое дело, которое ведет НАБУ, было открыто по заявлению Дмитрия Крючкова. Через компанию "Энергосеть", которую он возглавлял, отмывались средства государственных компаний по производству и поставкам электроэнергии.

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