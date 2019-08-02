Комментарии адвокатов в группе в соцсети Facebook "РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ" относительно Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры (ВКДКА), которые были расценены как призывы к насилию, а также которые ведут к дестабилизации и разбалансированности работы ВКДКА, могут стать основанием для открытия уголовного производства касательно угрозы убийства, передает Юрлига.

Сообщается, что в САУ 26 апреля 2019 года обратился председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Вилков С. В. относительно предоставления правовой оценки действиям трех адвокатов и просьбой принять все возможные меры в пределах компетенции относительно устранения нарушений прав и гарантий деятельности Председателя ВКДКА и членов ВКДКА.

Председатель ВКДКА ссылался на то, что комментарии адвокатов "Игорь, пора убивать"; "у вас извращенное восприятие:) Убивать законно"; "все вірно. Потрібно винищувати пришвейду з адвокатської спільноти, як всякий бур'ян та непотріб!!!"; "ужас в чем? Я лично вижу ужас в жажде крови своих же коллег идиотами из наау, возомнивших себя владычицей морскою" в социальной сети Facebook в группе "РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ" можно расценивать как призывы к убийству и к насильственным действиям относительно членов ВКДКА.

Также САУ принял во внимание, что 24 апреля 2019 года ВКДКА в лице Председателя Вилкова Сергея Валентиновича подала заявление о совершении уголовного правонарушения в Главное управление Нацполиции в городе Киеве.

В то же время расследование со стороны правоохранительных органов по уголовному производству по вышеупомянутым обстоятельствам проводится неэффективно и медленно.

Учитывая это, председателю САУ Лидии Изовитовой было поручено обратиться в Генпрокуратуру и МВД с просьбой принять меры в пределах полномочий относительно устранения нарушений прав и гарантий деятельности Председателя и членов ВКДКА, а также взять под личный контроль досудебное расследование, открытое в уголовном производстве на основании заявления Председателя ВКДКА.

Соответствующее поручение содержится в решении САУ № 69 от 26 июня 2019 года.

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