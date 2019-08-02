В интернете появилась видеозапись с камер наблюдения, зафиксировавших смертельное ДТП с участием украинского диджея Александра Лисогора. Ролик опубликовал YouTube-канал informator.ua.

На записи хорошо видно, что водитель автомобиля Hyundai Trajet перестраивался в правый ряд и, видимо, из-за невнимательности, зацепил мотоцикл Лисогора. После этого машина, практически не сбавляя скорость, протащила Honda диджея на большое расстояние и выехала из кадра.

Видео: YouTube/ informator.ua

Напомним, от полученных тяжелых травм груди и таза популярный диджей скончался в больнице 1 августа.

Как сообщала "Страна", 2 августа на трассе под Одессой легковой автомобиль въехал в палатку с арбузами и насмерть раздавил покупательницу и продавца.

Также мы писали о ДТП под Винницей вблизи села Кудлай, в результате которого пострадали шесть человек, из них пятеро детей.