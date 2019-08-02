Сутки назад в Украине разразился микроскандал с "отставкой" Андрея Богдана - главы Офиса президента.

Впрочем, как оказалось, никакой отставки не было - а была только шутка самого Богдана, которую множество изданий приняли за чистую монету.

В связи с чем ряд журналистов сегодня высказал недовольство этой историей и обвинил ведомство Зеленского в продуцировании фейков.

При этом, слухи об отставке главы Офиса президента действительно ходили в последнее время усиленно. Так что, возможно, нет дыма без огня.

"Страна вспоминала, как началась и чем закончилась эта история.

Заявление об оставке

Все началось с того, что ряд СМИ опубликовал заявление, в котором Андрей Богдан просит его уволить.

Правда, заявление даже по тексту было очень странным. "Прошу уволить меня по собственному желанию с момента желания", - написал глава Офиса в этой записке.

То есть уже сама форма этого документа была анекдотичной. Однако источник, который разослал скрин заявления по СМИ, не оставлял места для сомнений: бумага не фейк.

Так, журналистка Кристина Бердинских уже на следующий день рассказала, что ссылалась на высокопоставленного чиновника в ОП. А ее коллега Юрий Бутусов уточнил, что этим чиновником был заместитель Богдана Кирилл Тимошенко. Именно он неофициально ознакомил с текстом заявления ряд украинских редакций.

Сам Богдан в тот вечер комментировать слухи отказался - но и опровергать их не стал. Чем еще больше укрепил уверенность в своем увольнении.

Относительную точку в этой истории поставил в тот же день еще один зам Богдана - Руслан Рябошапка. В эфире одного из телеканалов он опроверг отставку своего начальника.

Но инцидент исчерпан, конечно, не был. Непонятно было, почему из бывшей АП начали сливать столь откровенные утки?

Бытовали даже версии, что все это - рябь на поверхности, которую вызвали реальные попытки снять Андрея Богдана. На чиновника имеют большой зуб и американцы, и многие игроки внутри Украины (например, по некоторым данным - глава МВД Арсен Аваков).

Также странная история с отставкой совпала с "битвой за Киев" - попытками Богдана уволить Виталия Кличко. Вчера киевский мэр даже поехал в США жаловаться на новую администрацию. Причем к самому Руди Джулиани - ближайшему советнику Трампа, а также известному критику Игоря Коломойского, с которым был связан Андрей Богдан.

В общем, тема с несостоявшейся - но, возможно, намечающейся - отставкой требовала серьезных объяснений. Которые попытался дать сам президент.

Зе подливает масла в огонь

Утром после скандала президент поехал в Ивано-Франковск. Но и там его настигли с вопросом об увольнении Богдана.

Зеленский на удивление подтвердил, что глава его офиса написал заявление. Правда, это оказалось совсем не той отставкой, о которой все подумали.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - объяснил президент.

По его словам, он пока заявление Богдана об отставке не подписал. Кроме того, президент добавил, что при необходимости может показать заявления на увольнение от всех членов его команды.

Богдан, который сопровождал Зе, подтвердил президентскую версию событий. И заявил, что никуда свое заявление не "сливал".

"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может - журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", - сказал шеф ОП.

Жаль, президенту не задали вопрос, зарегистрированы ли заявления его соратников по официальной процедуре - без нее это ничего не значащие бумажки. Но не суть. В итоге заявление Богдана оказалось просто некой фишкой команды Зе, о которой всем в популярной форме, на всю страну, рассказали.

То есть, скорее всего, вся эта история - пиар-ход Банковой. Которого, кстати, журналисты совсем не оценили. "Страна" уже публиковала мнения представителей СМИ, которые сравнили "увольнение Богдана" с таким же фейковым "убийством Бабченко".

С той разницей, что официально Офис президента отставки своего шефа не подтвердил. Поэтому формально ни в какое заблуждение он журналистов не ввел.

Однако фактически Банковая слила текст заявления Андрея Богдана об оставке, не объяснив, что это такое на самом деле. И наверняка зная, слив неправильно поймут. Так и получилось.

В этом разрезе было бы интересно послушать объяснения вероятного "виновника торжества" - Кирилла Тимошенко, который пока не комментирует дела по существу. Разве что в Facebook он сегодня поделился видео Вдадимира Зеленского и прокомментировал его: "Так что, кто там строил теории про фейк?".

Зачем в ОП "уволили" Андрея Богдана?

Что же до теорий, почему все же случилась эта история, то здесь их три.

Первая - уже упомянутый пиар команды Зеленского. Чтобы лишний раз показать "политиков нового поколения".

Вторая - намеренный слив именно на Богдана, который, как рассказали "Стране" источники в США, находится в сложных отношениях с американскими кураторами вроде Курта Волкера. Возможно, что у Зе решили изобразить перед ними некую готовность расстаться с "раздражителем". Правда, пока непонятно, зачем.

И третья версия того, что произошло - это троллинг против злопыхателей Богдана. Например, Виталия Кличко, которому шеф ОП в разгар своего "увольнения" посвятил обидный мем в Facebook.

То есть логика такая - вы хотели увольнения Богдана? Так вот вам оно в такой явно троллинговой форме. У Зеленского как бы поиздевались над теми, кто действительно хотел отставки главы Офиса президента.

И это действительно прикольный ход. Если, конечно, этой отставки действительно потом не последует. А если последует, то нынешняя история превратится в непонятный и глупый цирк, который дискредитирует Зе-команду.

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