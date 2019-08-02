Народный депутат Андрей Иванчук проинспектировал ремонт дороги на улице Шевченко в Коломые и прокомментировал просьбу главы Украины Владимира Зеленского отремонтировать дорогу в Космаче, который входит в соседний округ, по которому избран представитель партии "Слуга народа".

Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

Отмечается, что несколько дней назад на улице Шевченко в Коломые начались ремонтные работы, также идет ремонт дороги Городенка-Ивано-Франковск. Эти два объекта воплощаются за государственные средства при содействии Андрея Иванчука.

"Я убежден, что до зимы эти дороги, которые жители нашего округа ожидают очень много лет, будут выполнены в наилучшем качестве, - подчеркнул Андрей Иванчук", - заявил он. 

Кроме того, нардеп также прокомментировал просьбу Владимира Зеленского отремонтировать за свой счет дорогу в Космаче, стоимость ремонта которой составляет 175 млн грн.

"Я думаю, президент Владимир Зеленский имел в виду помочь победителю от "Слуги народа" на соседнем избирательном округе своим опытом: правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы этого округа", - пояснил Иванчук. 

Также Андрей Иванчук считает оправданным поднятый на встрече с главой государства вопрос о частно-государственном партнерстве. Однако, его еще нужно урегулировать на государственном уровне, добавляет он.

"Я считаю, что это очень правильная инициатива президента: привлекать украинский бизнес к решению инфраструктурных проблем, - говорит народный депутат", - сказал Иванчук. 

Видео: Facebook/Андрій Іванчу

Однако позже в комментарии к посту нардепа заглянули и сам президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Офиса президента Андерей Богдан. "Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте", - написал Зеленский. "Нет. Президент верит, что вы профинансируете эти работы!", - поддержал лидера страны Андрей Богдан. 

Скриншот: Facebook/Андрій Іванчу

Как сообщалось, сегодня, пребывая с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области, президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепа Андрея Иванчука, который прошел в Раду IX созыва от округа №88, вложить в ремонт дорог 175 млн гривен. Зеленский заметил нардепа Андрея Иванчука, который как самовыдвиженец прошел в новую Раду от округа №88 (В Раде VIII созыва избирался от "Народного фронта"). При этом стоит отметить, что село Космач, о котором далее пошла речь, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук. 

Также мы писали, что СБУ разоблачила чиновников, которые присвоили 3,5 миллиона гривен, выделенных на ремонт дорог Киевской области.

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