В Раздельнянском районе Одесской области, на трассе Одесса-Киев, легковой автомобиль врезался в палатку, где продавали арбузы. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Авария произошла на 442 километре трассы.

"Под колесами Mercedes погибли жительница Виннитчины 1989 г. р., и гражданин Азербайджана 1971 г. р.", - говорится в сообщении полиции.

Предварительно установлено, что за рулем Mercedes находился 71-летний житель Одессы. По дороге домой он не справился с управлением, пересек встречную полосу и выехал на обочину, где наехал на продавца и покупательницу арбузов. От полученных травм женщина и мужчина погибли мгновенно. Водитель с травмами разной степени тяжести был госпитализирован.

Фото: od.npu.gov.ua

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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