В порту Гамбурга полиция изъяла самую крупную в истории Германии партию кокаина весом в 4,5 тонны, которую оценили в один миллиард евро. Об этом сообщили в Таможенной службе ФРГ в пятницу, передает Deutsche Welle.

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Как рассказали в таможне, две недели назад был проверен контейнер, который транспортировался из столицы Уругвая Монтевидео и должен был быть доставлен в бельгийский Антверпен.

По информации пограничников, в документах было указано, что контейнер был загружен соей. Однако во время проверки таможенники обнаружили 221 спортивную сумку, в которых были 4200 пакетов спрессованного кокаина.

"Это самое большое количество кокаина, которое изъяли в Германии во время одного обыска", - подчеркнули в ведомстве. Таможенники отметили, что наркотики уже уничтожены в условиях строгой секретности.

Ранее сообщалось, что колумбиец спрятал пакет с кокаином в парике, но попался в аэропорту Барселоны.

Также мы писали, что в День независимости таможня США задержала корабль, которым владеет JP Morgan, с кокаином на $1млрд .