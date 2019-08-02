Министерство социального обеспечения и труда Литвы подготовило проекты законов о порядке идентификации личностей работающих в строительстве - самом "теневом" секторе экономики. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Чтобы вывести строительную сферу из "тени", авторы проекта предлагают ввести карту идентификации личности. Рабочие будут обязаны ее покупать.

"Цель проектов - сделать так, чтобы у каждого самозанятого физического лица в сфере строительства и у юридического лица, выполняющего строительные работы, были идентификационные карты. Рабочие должны быть внесены в специальную информационную систему", - говорится в документе.

Карта строителя позволит ведомствам, осуществляющим контроль, быстро устанавливать личности работника стройплощадки и его работодателя. Кроме того, карта будет гарантией того, что человек трудоустроен легально. Также карта даст возможность проводить учет рабочего времени, избежать неточностей в определении размера зарплаты.

Штраф физическим лицам за отсутствие карты составит 500-1100 евро, а за повторное нарушение - 1100-2250 евро. Юридическим лицам будут выписывать штрафы в размере 1100-2250 евро и 4000-6000 евро соответственно.

На реализацию проекта потребуется 1,5 млн евро, а затем еще 200 тыс. евро ежегодно - для поддержания работы информационной системы. Средства планируется выделять из госбюджета.

Нововведения власти Литвы хотят ввести в 2020-2021 годах.

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