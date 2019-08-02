Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру выдачи разрешения на временное проживание (РВП) в России.

Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Так, документ предполагает сокращение с 6 до 4 месяцев срока рассмотрения заявлений о выдаче разрешений.

Также среди положений документа указывается, что разрешение будет выдаваться отдельным категориям иностранцев без учета квоты. Эта норма будет распространяться на тех, кто родился в России, имеет супруга-россиянина или участвует в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников, а также на беженцем и имеющих убежище в РФ.

Указом вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство (в настоящее время по общему правилу он выдается на пять лет), за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).



Расширяется круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения РВП. К таким иностранным гражданам относятся родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии. Вид на жительство также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.

Помимо этого, в указе уточняется перечень случаев, при которых разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину без учета квоты правительства. Теперь его должны выдавать иностранцу, который прожил в РФ не менее одного года на основании РВП и которому вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание. Также разрешение несовершеннолетним иностранцам будет выдаваться на срок временного проживания его родителя или опекуна. Кроме того, на срок временного проживания родителя будет выдаваться разрешение совершеннолетним иностранцам, если родитель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности.

На перечисленные категории распространяется право получать вид на жительство без разрешения на временное проживание, а также на тех, кто признан носителем русского языка в соответствии с федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации" и успешно закончил российский вуз по очной форме обучения и получил документ об образовании и о квалификации с отличием.

При рассмотрении документа в Госдуме отмечалось, что законом смогут воспользоваться граждане Украины (независимо от места постоянного проживания на Украине), планирующие жить и работать в РФ на протяжении длительного периода времени.

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