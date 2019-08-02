Полиция Киева опубликовала детали, фото и видеоотчет рейда по выявлению нелегальных мигрантов в Киеве на продовольственном рынке "Троещина", что в Деснянском районе. Соответствующие материалы обнародовал отдел коммуникаци полиции столицы.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов сотрудники управления столичной полиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины в Киеве и Киевской области обнаружили 119 нарушителей миграционного законодательства Украины.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"В целом во время отработки было выявлено 119 иностранцев из Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Таджикистана. Составлено 59 административных протоколов по части 1 статьи 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины", - рассказала начальник сектора управления полиции Киева по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Татьяна Зиневич.

Видео: YouTube/ поліція Києва

По результатам проведения проверок было принято решение о принудительном возвращении в страны происхождения 50 иностранцев. 36 лицам сокращен срок пребывания на территории Украины. А 10 человек разместили в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии мигрант из Сирии зарубил мечом на улице мигранта из Казахстана.

Мы также рассказывали, что власти Италии разрешили сойти на берег 116 нелегалам, которых держали на корабле.