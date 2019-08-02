Торги на межбанке в пятницу завершились подорожанием доллара. 2 августа курс поднялся на 16 копеек и зафиксировался в рамках 25,52-25,56 грн/$. Об этом сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

Отмечается, что за три дня "американец" прибавил в цене 60 копеек. На протяжении дня котировки плавно поднимали вверх, и достигали на максимуме 25,58-25,61 грн/$. Казначеи говорят, что возле этих значений с продажей доллара вышел Ситибанк, благодаря чему произошла небольшая коррекция. Были пересуды о том, что он мог продавать не свой доллар, а Нацбанка, однако они не получили официального подтверждения. НБУ никаких заявлений на этот счет не делал и с продажами валюты сегодня не выходил.

До появления Ситибанка на рынке, из числа валютных продавцов выделяли две структуры - ПУМБ и УкрСиббанк. Минфин резко ограничил продажу ОВГЗ, играя на повышение курса доллара

"Вообще на сегодняшних торгах наблюдалась спокойная ситуация. Импортеры брали валюту по текущим ценам, без ажиотажа. Общий объем торгов оценивается где-то в $200 млн", - рассказала финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Новые возможности по повышению курса доллара появились после того, как Минфин сообщил о минимальном объеме аукциона по размещению гривневых облигаций - 3 млрд грн после 17,2 млрд грн 30 июля. Экспортеры поняли, что нерезидентского доллара на рынок придется немного, и спокойно подняли на него цену.

"Фактором влияния на курсовые тренды стало сохраняющееся преобладание спроса на валюту над ее предложением на фоне минимизации валютных продаж при растущем тренде и активизации спроса. В том числе разгоняемого спекулятивными интересами и беспокойным наличным рынком. А также анонсированной информации о скромных объемах размещений ОВГЗ на следующем аукционе и соответствующем сокращении продажи валюты для их оплаты", - отметил Олег Куринной.

На наличном рынке все тоже дорого. Утром средняя цена продажи наличного доллара людям выросла на 25 копеек, и вышла на 25,55-25,65 грн./$, а к вечеру достигла 25,60-25,70 грн./$. Минимальный курс оказался на уровне 25,49 грн/$, а максимальный - 25,80 грн/$. Выкуп валюты у населения происходит в рамках 25,10-25,57 грн/$.

Из-за небольшого аукциона Минфина финансисты не прогнозируют удешевления доллара на следующей неделе. На понедельник, 5 августа, прогнозируют торговлю в рамках 25,50-25,60 грн/$.

Ранее сообщалось, что экспортеры отказались продавать доллар по низким ценам и его курс пошел вверх.

Также мы писали, что на межбанковском рынке Украины гривня ослабла по отношению к доллару.