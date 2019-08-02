22-летний баскетболист, защитник сборной Украины и команды Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк признался, что на заре карьеры его хотел подписать мадридский "Реал". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

В 17 лет Сви, как его зовут в США, пригласили в столицу Испании. Там его ожидало заманчивое предложение и встреча со звездой футбола Криштиану Роналду.

"Я уже знал, что буду ехать в Америку. Поговорили с родителями и решили съездить посмотреть, что они (испанцы - Прим. Ред.) могут предложить. Но я в глубине души уже знал, что буду ехать в Америку, просто не знал, в какой именно университет. От "Реала" было предложение серьезного уровня. Они мне провели экскурсию. Показали не только баскетбольную часть, но и футбол. Я сфотографировался с Криштиану Роналду, видел всех футболистов", - поделился подробностями Михайлюк.

Видео: YouTube/ Бомбардир

По словам тренера Михайлюка Максима Михельсона, встреча с Роналду не была случайной. Видимо, с помощью футболиста испанцы пытались произвести впечатление на украинского молодого спортсмена.

"Это все было запланировано. Мы пришли и вдруг "неожиданно" появился Криштиану Роналду, сказал "привет" на русском языке. Было видно, что он знает, с кем здоровается", - сказал тренер, который сопровождал подопечного в Мадрид.

Напомним, в середине июля в Мюнхене были определены хозяева чемпионата Европы по баскетболу (Евробаскета-2021) среди женских сборных. На проведение чемпионата претендовала Украина, но хозяевами первенства стали Испания и Франция.

Ранее мы писали, что сын олигарха Игоря Коломойского Григорий стал игроком баскетбольного клуба "Днепр", перейдя из израильского "Маккаби Ришон ле-Цион".