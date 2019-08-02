На автозаправке по трассе Одесса - Киев, неподалеку от села Нерубайское Беляевского района Одесской области, неизвестный выстрелил в водителя Mitsubishi.

Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Как передал источник, автомобиль остановился заправиться. В это время злоумышленник через лобовое стекло два раза выстрелил из ружья в человека за рулем. Водитель машины получил непроникающее ранение в предплечье.

"Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет. Следственно-оперативная группа Усатовского отделения полиции расследует обстоятельства совершения преступления", - сказал собеседник агентства.

Полиция начала следственно-розыскные мероприятия по задержанию стрелявшего. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации уголовного преступления.

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