В одесском пригороде преступник совершил вооруженное ограбление в отделении "Новой почты". Об этом сообщил представитель ГУ Нацполиции в Одесской области, передает УНИАН.

Отмечается, что нападение произошло сегодня днем в Беляевском районе области. В частности, в отделение "Новой почты" в селе Нерубайское вошел молодой мужчина с ружьем и, выстрелив в потолок, принудил молодую женщину-сотрудницу отделения отдать ему деньги из кассы. Неизвестный был в шортах, кофте с длинным рукавом и балаклаве. После ограбления мужчина скрылся.

К месту происшествия прибыла оперативно-следственная группа. По предварительным данным полиции, этот же мужчина стрелял сегодня по иномарке в Беляевском районе. Полиция считает, что преступник, возможно, пытался завладеть транспортным средством. Проводятся соответствующие оперативные мероприятия.

По информации издания, сегодня в Одесской области, на трассе Киев-Одесса, неизвестный из ружья расстрелял автомобиль. В частности, инцидент произошел на автозаправке недалеко от села Нерубайское Беляевского района. Злоумышленник подошел к автомобилю Mitsubishi и несколько раз выстрелил в лобовое стекло авто. Водитель получил ранения и был доставлен в больницу.

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