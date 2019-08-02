Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" по результатам независимой оценки профпригодности и соответствия квалификационным требованиям продлил полномочия председателя правления Андрея Пышного еще на 5 лет. Об этом со ссылкой на пресс-служба банка сообщает "Економічна правда".

Наблюдательный совет провел оценку правления банка с привлечением международной компании по подбору персонала "Педерсен и партнерс". Так принято в международной практике.

В связи с продлением действия контрактов, как предписывает украинское законодательство, проведение конкурса на должности топ-менеджеров банка не предусмотрено.

Андрей Пышный был назначен руководителем "Ощадбанка" в марте 2014 года. До этого он занимал должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны и первого заместителя председателя правления "Ощадбанка". Пышного считают близким соратником экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Как ранее сообщала "Страна", в 2018 году в НАБУ начали уголовное производство по факту возможного хищения Пышным и его подчиненными арестованного имущества и злоупотребления служебным положением.

Также мы писали, что Офис Владимира Зеленского объявил о планах приватизации украинских государственных банков, в том числе "Ощадбанка".