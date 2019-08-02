Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа посетит Трускавец, где проходит недельный интенсив для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Об этом со ссылкой на источники во Львовской ОГА и "Слуге народа" пишут "Украинские Новости".

Во Львовской ОГА визит президента 3 августа в регион анонсируют, но программу не уточняют. Сообщается, что пока речь о проведении Зеленским совещания в Трускавце.

А источники в самой президентской политсиле заявляют, что Зеленский планирует посетить обучение новоизбранных депутатов, которое завершается в эти выходные.

Напомним, 29 июля в Трускавце стартовал тренинг для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Они разместились в самых дорогих отелях города - "Риксос" и "Женева". Обучение проходит в рамках коммерческого контракта с Киевской школой экономики, а его стоимость пообещали указать в отчете партии "Слуга народа".

Кроме того, "Страна" публиковала выступление Никиты Потураева перед "слугами народа" в Трускавце, в котором он заявил, что избранные от политсилы кандидаты - "никто", вокруг этого его изречения завязалась горячая дискуссия.

Также сообщалось, что самый молодой "Слуга народа" показал номер отеля в Трускавце, где проходят "курсы молодого нардепа". А еще один народный избранник Александр Мариковский опубликовал, а потом удалил видео с прыжками "слуг народа" в Трускавце.