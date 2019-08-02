С 5 по 6 августа программа Агентства США по международному развитию (USAID) "Рада" проведет 2-дневный тренинг для новоизбранных депутатов украинского парламента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Рады, передает УН.

Как отмечается, в во время тренировочной программы новые депутаты будут получать базовую информацию о процессе формирования публичной политики, в частности об основных этапах цикла принятия государственных решений, навыки безопасного и ответственного киберповедения и осведомленность в вопросах кибербезопасности.

Их также ознакомят с регламентом Верховной Рады, с правами и обязанностями депутатов, видами отчетов и их наполнением. При этом новоизбранным депутатам возместят проезд и обеспечат проживание и питание.

Сообщается, что тренинг пройдет с 5 по 6 августа в гостиничном комплексе "Трипольское солнце" в Киевской области.

Напомним, 29 июля в Трускавце стартовал семидневный интенсивный курс для избранных депутатов от партии "Слуга народа", темой которого является "Построение личной стратегии депутата", на котором новоизбранных депутатов от партии обучают навыкам публичных выступлений, стратегии ведения переговоров, эффективному планированию, макроэкономике и бюджетированию.

"В конце курса будущие нардепы получат на руки четыре документа: личную стратегию, предложения внедрения политики, перечень законодательных инициатив, призванных сделать политику эффективной, и план такого внедрения", - говорится в сообщении пресс-службы партии на их официальной странице в социальной сети Facebook.

Как писала "Страна", Зеленский присоединится на выходных к школе "Слуги народа" в Трускавце.