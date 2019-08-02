Служба безопасности Украины в рамках защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия системной коррупции разоблачила масштабные хищения государственных средств, предназначенных на реконструкцию соединительного канала "Тилигульский лиман - Черное море". Об этом сообщает на Facebook пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица Регионального ландшафтного парка "Тилигульский" по результатам тендера заключили договор на выполнение ремонтных работ с местным предприятием-подрядчиком. Генеральным директором последнего является депутат областного совета.

После конкурса подрядчик поручил часть работ одной из бизнес-структур и перечислил на ее счет 20 миллионов гривен из 60, выделенных на реконструкцию. Однако фирма-субподрядчик не связана со строительством или реконструкцией гидротехнических объектов. У нее даже не было необходимой техники и оборудования.

Чтобы отмыть средства, фигуранты дела вносили в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и стоимости использованных стройматериалов. А переведенные на счета бизнес-структуры бюджетные средства впоследствии были обналичены и присвоены.

В результате махинаций работы по реконструкции были проведены некачественно. Это привело к быстрому разрушению гидротехнического сооружения. Дальнейшая его эксплуатация оказалась невозможна. Для восстановления разрушенных объектов из бюджета планировалось выделить еще более 35 миллионов гривен этом же подрядчику.

Фото: Facebook/ SecurSerUkraine

Во время следственных действий у исполнителя работ правоохранители нашли компьютерную технику, электронные носители информации, черновые записи, бухгалтерскую документацию и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Депутату областного совета - генеральному директору предприятия-подрядчика - сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. А исполнителю технического надзора строительства, который признал гидротехнические сооружения пригодными к эксплуатации, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 366 УК. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста соответственно.

Скриншот: Facebook/ SecurSerUkraine

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к хищению бюджетных средств.

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