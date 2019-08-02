В одном из домов села Красная Слобода в Киевской области бывшие сожители совершили нападение на сотрудников полиции, применив слезоточивый газ, а также повредив их автомобиль, передает пресс-служба Нацполиция в соцсети Facebook.

Сообщается, что наряд полицейских прибыл на вызов о семейном насилии. Между пенсионеркой и ее дочерью произошла ссора. По приезду полицейских, 41-летняя женщина начала оскорблять нецензурной лексикой работников полиции. После чего бывший сожитель гражданки вмешался в разговор и они из двух баллончиков устроили для полицейских "газовую атаку", потом мужчина схватил деревянную палку и повредил служебный автомобиль.

"Нападающих задержали с поличным в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас 38-летний мужчина и его бывшая сожительница находятся в изоляторе временного содержания. При проведении медицинского освидетельствования установлено, что содержание алкоголя в крови женщины составило 1,3 промилле", — сказали в Нацполиции.

В результате двум работникам полиции была оказана медицинская помощь. Им диагностировали химические ожоги глаз. Также по данному факту возбужденно два уголовных производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов) УК Украины.

Скриншот: Facebook/Поліція Київської області

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