Во Франции фермеры, недовольные принятым на прошлой неделе соглашением о свободной торговле с Канадой, разбросали навоз перед офисами законодателей от центристской партии действующего президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает АР.

Согласно сообщению, фермеры активно протестуют на протяжении недели, придумывая различные варианты протеста, чтобы выразить несогласие с договором. Всего за неделю они "атаковали" 15 депутатов президентской партии в разных районах страны - от Бургундии до Парижа.

Во время последней демонстрации, которая прошла накануне ночью в Тулузе, фермерский союз FDSEA сбросил 20 тонн навоза перед офисом партии "Вперед, республика!"

Представитель FDSEA Люк Месбах в эфире местных СМИ пояснил, что соглашение Европейского Союза с Канадой "самоубийственное для фермеров, и приведет к снижению всех норм качества".

Партия Макрона осудила такое поведение митингующих.

Ранее "Страна" писала о том, что Желтые жилеты освистали Макрона на параде в честь Дня взятия Бастилии.

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