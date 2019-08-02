24-летний нападающий сборной Люксембурга и экс-игрок японского клуба "Джубило Ивата" Жерсон Родригес официально перешел в ФК "Динамо". Об этом сообщает люксембургское издание "Tageblatt".

Новый контракт Родригеса с киевским клубом рассчитан на 5 лет. В "Динамо" люксембуржец будет выступать под номером 22. Он может играть на позиции левого и правого флангового хавбека, центрального нападающего и оттянутого форварда.

Жерсон Родригес. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Как пишут СМИ, сумма трансфера составила 2 млн евро.

Вероятно, Родригес сможет дебютировать в составе "Динамо" уже 6 августа - в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Брюгге". В этом сезоне спортсмен уже провел 15 матчей за "Джубило Ивата" и забил 5 голов.

Напомним, информация о подготовке перехода Родригеса в "Динамо" появилась 31 июля.

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