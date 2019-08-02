Украинская гривня на межбанковском валютном рынке в пятницу, 2 августа, упала до 25,58 грн/$1 с 25,39 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 25,57-25,59 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 5 августа официальный курс 25,537711 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 2 августа снизился до 25,5258 грн/$1 с 25,3358 грн/$1. Кроме того, Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 5 августа до 25,537711 грн/$1 по сравнению с 25,349919 грн/$1 на 2 августа 2019.

Стоит отметить, что доллар поднялся в цене второй день подряд после беспрерывного падения в течение девяти дней, за которые гривня окрепла до уровня 2016 года. Так, за два дня он прибавил в цене 55 копеек. Впрочем, за неделю с 26 июля по 2 августа гривня все равно укрепилась – на 14 копеек.

При этом в среду, 31 июля, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке составил 24,98 грн/$1.